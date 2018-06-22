Число районов Пензенской области, где обнаружен грипп птиц, достигло четырех АПК

Пенза, 22 июня 2018. PenzaNews. Число районов Пензенской области, в которых обнаружен высокопатогенный грипп птиц, достигло четырех: к Колышлейскому, Лопатинскому и Бековскому добавился Белинский. Это следует из постановления губернатора №67, которое глава региона Иван Белозерцев подписал в пятницу, 22 июня.

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Согласно тексту документа, эпизоотическими очагами заболевания признаны территории двух частных домовладений — в селе Березовка Колышлейского района и городе Белинском.

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Там введен 21-дневный карантин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», постановлением губернатора Пензенской области от 18 июня были введены ограничительные мероприятия в связи с обнаружением эпизоотических очагов высокопатогенного гриппа птиц в двух подворьях в рабочем поселке Колышлей.

21 июня карантин был объявлен еще на четырех территориях: в Колышлейском районе — в частных хозяйствах и на площадках ООО «ПензаМолИнвест» (входит в ГК «Дамате»); в Лопатинском — в подворьях; а также в Бековском — в центре родительского стада «Вертуновский» АО «Васильевская птицефабрика» (входит в группу «Черкизово»).

По предварительным оценкам, потери ГК «Дамате» оцениваются в 400 млн. рублей, «Черкизово» — в 100 млн. рублей.