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Прокуратура начала проверку в связи с гриппом птиц в Пензенской области

18:40 | 22.06.2018 | АПК

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Пенза, 22 июня 2018. PenzaNews. Прокуроры четырех районов Пензенской области — Колышлейского, Лопатинского, Бековского и Белинского — начали проверочные мероприятия в связи с обнаружением на этих территориях высокопатогенного гриппа птиц. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура начала проверку в связи с гриппом птиц в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она отметила, что проверки, которые организованы по поручению прокуратуры области, пройдут с привлечением специалистов регионального управления ветеринарии.

По словам Светланы Артамоновой, в центре внимания будут находиться вопросы, связанные с соблюдением районными станциями по борьбе с болезнями животных требований законодательства при утилизации биологических отходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», постановлением губернатора Пензенской области от 18 июня были введены ограничительные мероприятия в связи с обнаружением эпизоотических очагов высокопатогенного гриппа птиц в двух подворьях в рабочем поселке Колышлей.

21 июня карантин был объявлен еще на четырех территориях: в Колышлейском районе — в частных хозяйствах и на площадках ООО «ПензаМолИнвест» (входит в ГК «Дамате»); в Лопатинском — в подворьях; а также в Бековском — в центре родительского стада «Вертуновский» АО «Васильевская птицефабрика» (входит в группу «Черкизово»).

По предварительным оценкам, потери ГК «Дамате» оцениваются в 400 млн. рублей, «Черкизово» — в 100 млн. рублей.

22 июня число районов, в которых начали действовать ограничительные мероприятия, достигло четырех: к Колышлейскому, Лопатинскому и Бековскому добавился Белинский.

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