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В Пензенской области наблюдается снижение объемов производства яиц

09:00 | 19.08.2018 | АПК

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Пенза, 19 августа 2018. PenzaNews. Более 165 млн. штук яиц произведено в Пензенской области за период с января по июль 2018 года, что составляет 92% к аналогичному уровню прошлого года, когда удалось достичь показателя почти в 180 млн. штук.

В Пензенской области наблюдается снижение объемов производства яиц

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Наибольшее сокращение объемов наблюдается у сельхозорганизаций — со 104 млн. штук за первые семь месяцев 2017 года до 85 млн. за аналогичный период 2018-го (81,7%).

В хозяйствах населения также стали производить меньше яиц: в прошлом году показатель превышал 65 млн. штук, в этом он составил чуть более 64 млн.

Вместе с тем в крестьянских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей по итогам семи месяцев текущего года наблюдается увеличение объемов — более 16 млн. штук вместо менее чем 11 млн. (рост 154,1%).

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