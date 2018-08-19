В Пензенской области наблюдается снижение объемов производства яиц АПК

Пенза, 19 августа 2018. PenzaNews. Более 165 млн. штук яиц произведено в Пензенской области за период с января по июль 2018 года, что составляет 92% к аналогичному уровню прошлого года, когда удалось достичь показателя почти в 180 млн. штук.

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Наибольшее сокращение объемов наблюдается у сельхозорганизаций — со 104 млн. штук за первые семь месяцев 2017 года до 85 млн. за аналогичный период 2018-го (81,7%).

В хозяйствах населения также стали производить меньше яиц: в прошлом году показатель превышал 65 млн. штук, в этом он составил чуть более 64 млн.

Вместе с тем в крестьянских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей по итогам семи месяцев текущего года наблюдается увеличение объемов — более 16 млн. штук вместо менее чем 11 млн. (рост 154,1%).