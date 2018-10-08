В Пензенской области завершен сев озимых АПК

Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Сев озимых культур завершен в Пензенской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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«Общая посевная площадь — 372 тыс. га, на 40 тыс. га больше уровня прошлого года. По структуре озимых культур: 98% из всей посевной площади — это озимая пшеница; 2% — 8 тыс. га — озимая рожь, и незначительные площади, порядка 1,5 тыс. га — озимые тритикале и озимый рыжик», — сказал он, выступая с докладом в ходе совещания, состоявшегося в правительстве области в режиме видеоконференции в понедельник, 8 октября.

Глава регионального Минсельхоза пояснил, что почти во всех районах увеличены посевные площади.

При этом он особо отметил успехи аграриев Белинского, Каменского и Мокшанского районов.

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«Районы выполнили плановое задание, за исключением Наровчатского района, но это произошло из-за негативных природных условий, из-за решения «Русской молочной компании» остановить сев озимых культур. Это будет компенсировано увеличением сева яровых культур», — пояснил Андрей Бурлаков.

По его словам, в хорошем состоянии находится 7% озимых посевов — 26 тыс. га, но ситуация постоянно меняется, поскольку после засухи выпали осадки.

«В удовлетворительном состоянии озимых — 124 тыс. га. В неудовлетворительном состоянии, хотя мы отмечаем в последнее время прорастание активное озимых культур — 102 тыс. га. И пока не взошли — неопределенное состояние — 90 тыс. га», — добавил министр.

Андрей Бурлаков отметил, что в Вадинском районе все озимые либо в неудовлетворительном состоянии, либо не взошли, а в других районах ситуация не настолько серьезная.