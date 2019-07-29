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В Пензенской области намолочено почти 400 тыс. тонн зерна

11:05 | 29.07.2019 | АПК

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Пенза, 29 июля 2019. PenzaNews. Свыше 385 тыс. тонн зерна намолочено в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства в понедельник, 29 июля.

В Пензенской области намолочено почти 400 тыс. тонн зерна. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по региону составила 25 центнеров с га.

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По последним данным, намолочено 303 тыс. тонн озимой пшеницы, 2,7 тыс. тонн озимой ржи, 455 тонн озимой тритикале, 2,1 тыс. тонн яровой пшеницы, 35,9 тыс. тонн ячменя, 2,2 тыс. тонн овса и 27 тыс. тонн гороха.

Технические культуры — озимый рыжик и горчица — убраны с площади 508 га.

В 2019 году сельскохозяйственным товаропроизводителям Пензенской области предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади почти 799 тыс. га, подсолнечник — около 268 тыс. га, сахарной свеклы — более 60 тыс. га.

Планируется произвести 1,75 млн. тонн зерна, 1,8 млн. тонн сахарной свеклы, 400 тыс. тонн масличных культур.

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