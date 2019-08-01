В Пензенской области объявлен отбор участников проекта по развитию сельской кооперации АПК

Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Минсельхоз Пензенской области объявил о начале отбора участников регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

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В его рамках планируется предоставление крестьянским фермерским хозяйствам (КФХ) грантов по направлению «Агростартап».

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Кроме того, сельскохозяйственные потребительские кооперативы смогут рассчитывать на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году. Предусмотрены субсидии по трем направлениям: на приобретение имущества в целях его последующей передачи в собственность членов СПК — в размере не более 3 млн. рублей; на покупку техники, оборудования и мобильных торговых объектов — до 10 млн. рублей; а также на закупку продукции у членов кооператива.

Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, прием заявок будет завершен вечером 19 августа.

По данным ведомства, в текущем году на поддержку будет направлено более 87 млн. рублей средств консолидированного бюджета.