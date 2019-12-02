Что появится в Пензе на землях, которые отдадут за достройку домов дольщиков? Статьи

Пенза, 2 декабря 2019. PenzaNews. По итогам III квартала 2019 года Пензенская область занимает первое место среди субъектов Приволжского федерального округа по темпам ввода жилья и третье — по вводу жилья на одного жителя. За первые 9 месяцев в регионе введено в эксплуатацию 565,9 тыс. кв. метров жилья, что составляет 156,8% к соответствующему периоду 2018 года и 57,5% от плана. Такие цифры приводит областное министерство строительства и дорожного хозяйства.

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При этом специалисты все чаще говорят о тренде на сокращение строительства жилья, что обусловлено рядом факторов, среди которых повышение финансово-кредитными организациями процентных ставок по ипотечным кредитам. Согласно официальным данным, оно уже привело к падению объемов выдачи ипотеки — по итогам 9 месяцев 2019 года на 13% к соответствующему периоду прошлого года. В свою очередь это неизбежно отразится на спросе населения на жилую недвижимость.

Во многом данные процессы будут связаны также с внесением изменений в законодательство.

«Выполнению установленных федеральным проектом «Жилье» показателей по вводу жилья могут помешать падение спроса населения на жилье в сложившихся экономических условиях и сжатие рынка первичной недвижимости при переходе отрасли жилищного строительства на новые методы работы с использованием эскроу-счетов. [...] Практически все региональные застройщики в связи с переходом отрасли на проектное финансирование прогнозируют снижение объемов строительства многоквартирного жилья», — отмечает первый замглавы Минстроя Пензенской области Светлана Круглова.

Вместе с тем стоимость 1 кв. метра жилой недвижимости на первичном рынке в Пензенской области растет и, по прогнозам, продолжит расти. В III квартале она достигла 46 тыс. 140 рублей, хотя в аналогичном периоде прошлого года была 40 тыс. 331 рубль. Для сравнения: в среднем по ПФО 1 кв. метр «первички» стоит 50 тыс. 919 рублей, по России — 62 тыс. 892.

По словам Светланы Кругловой, увеличение средней стоимости жилья в Пензенской области, помимо перехода отрасли на работу с эскроу-счетами, связано с решением ряда региональных застройщиков вводить в эксплуатацию многоквартирные дома с чистовой отделкой. Это также влияет на значение показателя при расчете органами госстатистики средней цены квадратного метра.

О падении спроса на жилье на фоне увеличения его стоимости заявляют и в Ассоциации пензенских строителей. Член некоммерческой организации, ветеран отрасли, генеральный директор РСУ «Спецработ» Виктор Пшестилевский несколько лет назад отказался от жилищного строительства. Свое решение объясняет просто: «Много непроданного».

«Рынок жилья упал, спроса большого нет. Сейчас у нас строительный комплекс, я думаю, в незавидном положении. Большое сокращение по большим предприятиям, держатся некоторые крупные компании», — говорит Виктор Пшестилевский, подчеркивая, что ушел из этого бизнеса с чистой совестью, рассчитавшись со всеми дольщиками.

К сожалению, того же нельзя сказать о ряде проблемных объектов в Пензе, давно ставших головной болью несостоявшихся новоселов, областной власти и новых подрядчиков, уже вложивших в незавершенные предыдущими недобросовестными застройщиками дома сотни миллионов рублей.

МИП — масштабный инвестпроект

Чтобы наиболее эффективно повлиять на ситуацию и обеспечить жилыми помещениями обманутых дольщиков, в конце августа 2017 года региональным парламентом был принят закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории Пензенской области». Одним из механизмов поддержки строительной компании, взявшейся ввести в эксплуатацию тот или иной долгострой, стало признание такого проекта масштабным инвестиционным (МИП) и предоставление подрядчику в аренду земельных участков без торгов на льготных условиях.

В конце октября соответствующее решение было принято в отношении дома на улице 8 Марта в Пензе. Обязательства по возведению объекта, включенного в реестр проблемных, и по обеспечению квартирами обманутых дольщиков, принял на себя холдинг «Термодом» — на сегодняшний день строительные работы здесь вступили в завершающую стадию.

Фоторепортаж

Земельные участки под строительство многоквартирных домов

За это компании будут предоставлены в аренду без проведения торгов земельные участки в Пензе с размером годовой платы 0,1% от кадастровой стоимости. По данным правительства Пензенской области, речь идет, в частности, об участках в районе улиц 9 Января — площадью 1,3 га, Шмидта — 4,5 га, Рахманинова — 0,9 га, Жемчужная — 0,6 га и Коммунистическая — 1 га.

В данном случае можно вполне говорить о том, что новый региональный закон действует не только в интересах обманутых дольщиков, но и создает весьма благоприятные условия для дальнейшего развития городской застройки при существующих неутешительных прогнозах специалистов, а также возможности для здоровой конкуренции в отрасли, что не может не сказаться на снижении стоимости новых квартир уже в самом ближайшем будущем.

По мнению мэра Андрея Лузгина, «в целом пензенцы выиграют, если в городе будет еще один застройщик с предложением нового жилья».

«Сейчас компания [«Термодом»] ведет строительство в Пензенском районе. Несмотря на то, что административно это другое муниципальное образование, по факту многими жителями воспринимается как город Пенза и его продолжение. [...] У нас есть такой показатель как доступность жилья, соответственно, если приход нового игрока на этот рынок будет повышать доступность квадратных метров для наших горожан, и они будут улучшать свои жилищные условия, понятно, что мы будем приветствовать и поддерживать такого игрока», — прокомментировал глава администрации Пензы.

Жемчужный проезд: доступный комфорт

Говоря об освоении новых территорий в Пензе (все предыдущие объекты «Термодома» возводились за городской чертой, в Заречном и в столице Мордовии — Саранске) и о том, квартирам какого класса будет отдано предпочтение в будущих жилых комплексах, глава строительного холдинга Рафик Ибрагимов отмечает, что компания постоянно изучает ситуацию на рынке жилья и всегда в курсе того, что на данный момент востребовано у людей. В Пензе, по его словам, в первую очередь намечено строительство жилья стандарт- и комфорт-класса.

«Это то, что ищут люди; то, что доступно им; то, где они действительно чувствуют себя как дома», — уверен руководитель холдинга.

Именно такими должны стать небольшие двух- и трехкомнатные квартиры в современном одноподъездном семейном 16-этажном доме на Жемчужном проезде, где также будет детская площадка и своя парковка. А не так давно здесь располагались ветхие двухэтажные строения.

По словам директора по маркетингу строительного холдинга «Термодом» Татьяны Планиной, на предоставленных под строительство площадках изначально предполагалось возведение не одного, а двух жилых домов, однако в итоге компания решила оставить свободный участок под благоустройство и места для автомобилей. О том, будет ли это какое-либо сооружение или открытый паркинг, пока неизвестно.

Фото: пресс-служба ПКФ «Термодом»

«Мы постараемся получить разрешение на строительство уже в этом году. Такой же жилой дом, как этот, мы уже вводим в эксплуатацию в «Спутнике» — это 42-е строение и как раз первый дом в Пензенской области, который мы продавали по эскроу-счету. Это абсолютно такой же проект, мы его в «Спутнике» построили за год. Соответственно, сроки реализации здесь будут такие же минимальные — год-полтора», — рассказывает Татьяна Планина.

9 Января: дом с парком

Два новых 16-этажных дома — одноподъездный и большой трехсекционный — через два года должны появиться и на улице 9 Января в Пензе.

Тут также предполагается максимально вынести парковочные места за пределы дворовой территории, проезд автомобилей по которой будет запрещен. Помимо шумозащитного экрана вдоль железной дороги, застройщик обещает сохранить озеленение и приятную атмосферу тенистого парка.

Фото: пресс-служба ПКФ «Термодом»

«Здесь будет очень интересный двор: красивые малые архитектурные формы, всевозможные рельефы, а кроме того, зонирование пространства — в распоряжении жителей будут спортивные площадки, места для отдыха, детские площадки, причем разные для малышей и ребят постарше. Покрытие площадок тоже будет разное — где-то георешетка, где-то песок, где-то резиновое покрытие, где-то будет применяться популярное сегодня мульчирование. Все зависит от зон», — поясняет представитель «Термодома».

Сами дома, как ожидается, будут панельными с мокрым штукатурным фасадом и увеличенными оконными проемами, а вход в подъезды с уровня земли, по задумке архитекторов, обеспечит беспрепятственный доступ внутрь родителям с детскими колясками и другим маломобильным гражданам.

«По планировочным решениям дом разный. Здесь будут двух- и трехкомнатные квартиры, а также квартиры-студии, но в минимальном количестве — порядка 15%. Для семей с детьми будет комфортно, учитывая, что двор здесь получается интересный», — говорит Татьяна Планина.

Улица Шмидта: беседка для йоги и арт-объект

Еще один участок — на улице Шмидта — разделен на две очереди застройки и привлекает не только комфортностью будущего жилья, но и своим месторасположением на первой линии. В шаговой доступности парк «Комсомольский», недалеко — лингвистическая гимназия №6.

В панельно-кирпичном жилом доме у проезжей части весь первый этаж займут коммерческие помещения большой площади для размещения крупных сетевых магазинов, предполагается полностью огороженная дворовая территория.

«Мы проектируем единую входную группу с охраной и видеонаблюдением, то есть чтобы попасть внутрь, необходимо будет позвонить в домофон, возможно, для удобства жителей предусмотрим еще один выход. Во дворе будут крытые беседки, беседка для занятия йогой и собственный небольшой арт-объект, посвященный юным читателям», — рассказывает Татьяна Планина.

При этом речи о жилье бизнес-класса здесь не идет. По заверениям представителей строительной компании, приобрести квартиру в этом комплексе вполне смогут себе позволить люди со средним достатком.

Фото: пресс-служба ПКФ «Термодом»

Вторая очередь застройки на улице Шмидта начнется в следующем году и предполагает гораздо больший объем работ: здесь будут возведены еще два панельных и два кирпичных жилых дома с самым разнообразным набором квартир — от студий до трехкомнатных.

Немаловажным фактором при выборе жилья для многих становится и управляющая компания. В холдинге «Термодом» в надежности и качестве услуг будущей УК не сомневаются.

«Мы приняли решение, что наша управляющая компания будет работать также и на наших новых объектах, тем более что она сегодня является примером для подражания: ни одна УК в регионе не занимается обслуживанием такого крупного объекта комплексного строительства, каким является микрорайон «Спутник», — говорит Татьяна Планина, подчеркивая при этом тесную связь УК с застройщиком как несомненный плюс для жильцов.

Улица Рахманинова: эксплуатируемая кровля

Жилой дом комфорт-класса разной этажности — от 6 до 17 этажей — «Термодом» намерен возвести на улице Рахманинова.

В качестве одного из интересных и пока не встречающихся в Пензе архитектурных решений здесь, как ожидается, будет выступать так называемая «эксплуатируемая кровля»: крыши 6-этажных секций смогут использоваться жильцами как площадки различного назначения для взрослых и детей.

«Паркинг будет подземным. Тут есть дворовая территория, но ее очень мало, поэтому мы, можно сказать, вынужденно используем для различных площадок кровлю. Но нам эта идея очень нравится. В Пензе такого сегодня еще нет и, вполне возможно, это станет основной особенностью и привлекательностью данного комплекса», — отмечает директор по маркетингу «Термодома».

Фото: пресс-служба ПКФ «Термодом»

Поскольку дом предполагается возводить полностью монолитный, срок реализации проекта составит не менее трех лет.

Улица Ворошилова: умный дом

Небольшой закрытый двор без машин образуют два жилых дома бизнес-класса на площадке на улице Ворошилова. Паркинг разместится под уровнем всего земельного участка площадью в один гектар.

Одинаковые монолитные жилые дома высотой 7 и 17 этажей также предполагают наличие эксплуатируемой кровли, вход с уровня земли и единую входную группу на два подъезда с собственными лифтами каждый. Но главной особенностью жилого комплекса бизнес-класса, по утверждению Татьяны Планиной, станет умная начинка.

«Этот ЖК будет высокотехнологичным. Умный дом предполагает контроль за проникновением в квартиры и контроль за протечками. Собственное мобильное приложение позволит жильцам общаться между собой и с представителями управляющей компании. Кроме того, все показания счетчиков будут уходить напрямую в УК», — подчеркивает она.

Фото: пресс-служба ПКФ «Термодом»

Начало строительства жилого комплекса запланировано на 2020 год.

Не работать в убыток

По словам Рафика Ибрагимова, воплощение в жизнь новых проектов «Термодома» в Пензе потребует поиска достойных специалистов и создания новых рабочих мест.

«В следующем году мы будем эксплуатировать новый асфальтобетонный завод, а также запустим несколько линий производства, в том числе емкостей для подземного хранения отходов, которые мы планируем устанавливать и в «Спутнике», и в Пензе. Так что новые рабочие места в холдинге появятся. Отмечу, что сегодня наш коллектив составляет 3 тыс. человек», — говорит глава холдинга.

Он также обращает внимание на то, что «Термодом» обладает грандиозной производственной базой — от изготовления бетонных панелей до лакокрасочных изделий.

«Для строительства «Города Спутника» мы производим более 80% необходимых материалов, благодаря чему снижаем издержки и постоянно совершенствуем условия покупки квартир. Конечно, мы будем сотрудничать и с другими представителями строительной сферы, в частности, с теми, кто уже зарекомендовал себя хорошими партнерами на других наших проектах. Это и местные производители, и иногородние», — поясняет Рафик Ибрагимов.

Отвечая на один из ключевых вопросов — о том, будут ли квартиры в новостройках от «Термодома» в Пензе такими же дорогими, как и уже имеющиеся на рынке первичного жилья, собеседник заявляет: холдинг не гонится за сверхприбылью.

«Мы хотим, чтобы каждый человек мог купить доступное ему жилье. Именно поэтому, когда у нас появилась возможность освоить новые территории в Пензе, мы не думали о том, чтобы непременно строить дорогое жилье для клиентов с деньгами — нет! Конечно, экономически мы будем все просчитывать, чтобы не работать в убыток и оплачивать тяжелый труд строителям, но не более того», — подчеркивает глава холдинга.

Довольно сдержанно появление «Термодома» на строительном рынке Пензы прокомментировали в региональном Минстрое. Там, в частности, считают, что «приход [...] любого нового застройщика может оказать какое-либо влияние на строительный рынок, в том числе на ценовую политику других застройщиков, только при условии строительства новым застройщиком значительного, соизмеримого с крупными региональными застройщиками, количества жилья, а также готовности самого нового застройщика к демпингу в условиях невысокой, по сравнению с другими регионами, маржи застройщиков».

Однако, помимо приемлемого соотношения цены и качества и воплощения в новых проектах современных веяний в архитектуре и благоустройстве прилегающей территории, главным аргументом для потребителя при выборе квартиры в новостройках от «Термодома» в холдинге называют надежность.

«Мы уже больше 20 лет строим жилье в Пензенской области и не только, в квартирах от «Термодома» живут десятки тысяч людей, а это хорошая рекомендация», — считает Рафик Ибрагимов.

Наталья Зыкова