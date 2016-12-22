Пензенский бодибилдер Алексей Нетесанов предстанет перед судом Криминал

Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Уголовное дело в отношении известного пензенского бодибилдера, обладателя титула «Мистер Вселенная – 2009» Алексея Нетесанова, который обвиняется в незаконном сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере, направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.

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«Как установлено органами предварительного следствия, в один из дней декабря 2015 года Алексей Нетесанов, достоверно зная о противоправности своих действий, в сети Интернет договорился с неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о покупке запрещенных к обороту на территории России препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества — станозолол, сложный эфир изомера 1-тестостерона, тестостерон энантат — в крупном размере», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что Алексей Нетесанов перечислил денежные средства на банковскую карту продавца и через несколько дней получил от него SMS-сообщение с информацией о месте нахождения тайника в ячейке хранения вещей одного из торговых центров Пензы.

«В один из дней декабря 2015 года Алексей Нетесанов забрал оттуда приобретенные препараты и хранил в своей спортивной сумке. 7 ноября 2016 года посредством мобильного телефона он договорился с иностранным спортсменом и его переводчицей – жительницей Пензы о встрече в тренажерном зале. В тот же день встретился с ним и незаконно сбыл ему и переводчице содержащие в своем составе сильнодействующее вещества препараты», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, переводчица положила их в свою сумочку и хранила до момента изъятия сотрудниками полиции после задержания.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Алексей Нетесанов был задержан в Пензе 8 ноября. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

10 ноября суд избрал в отношении спортсмена меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца.

По имеющимся данным, задержание Алексея Нетесанова проходило в тренажерном зале «Медведь» на улице Ленинградской в Пензе. Во время следственных действий у спортсмена поднялось давление, и на машине скорой помощи его в сопровождении полицейских отправили в больницу. Он был госпитализирован. Алексея Нетесанова выписали из лечебного учреждения в 20-х числах ноября.



14 ноября стало известно, какие вещества нашли на работе и дома у Алексея Нетесанова. По данным пресс-службы управления МВД РФ по Пензенской области, в помещении тренерской было обнаружено и изъято 500 таблеток метандиенона и 75 флаконов нондралона, а по месту жительства — 370 таблеток станозолола и тестостерон.