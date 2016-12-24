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В Пензе дело Алексея Нетесанова передано судье Дмитрию Пилясову

13:12 | 24.12.2016 | Криминал

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Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Уголовное дело в отношении известного пензенского бодибилдера, обладателя титула «Мистер Вселенная – 2009» Алексея Нетесанова, который обвиняется в незаконном сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере, передано в производство судьи Дмитрия Пилясова в минувшую пятницу, 23 декабря. Соответствующая информация размещена на сайте Первомайского районного суда Пензы.

В Пензе дело Алексея Нетесанова передано судье Дмитрию Пилясову

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

О завершении следствия и утверждении обвинительного заключения стало известно 22 декабря.

В пресс-службе прокуратуры Пензенской области сообщили, что, как установлено органами предварительного следствия, в один из дней декабря 2015 года Алексей Нетесанов договорился в Интернете с неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о покупке запрещенных к обороту на территории России препаратов в крупном размере. В тот же день он перечислил деньги на карту продавца, а через несколько дней получил SMS-сообщение с данными о «тайнике», находившегося в ячейке хранения торгового центра.

По данным следствия, в один из дней декабря 2015 года Алексей Нетесанов забрал оттуда приобретенные препараты, которые хранил в своей спортивной сумке. 7 ноября 2016 года он по телефону договорился с иностранным спортсменом и его переводчицей, проживающей в Пензе, о встрече в тренажерном зале, где в тот же день сбыл им препараты, содержащие в своем составе сильнодействующее вещества. Переводчица положила их в свою сумочку и хранила до момента изъятия сотрудниками полиции после задержания.

Пензенский бодибилдер Алексей Нетесанов был задержан 8 ноября 2016 года.

10 ноября в отношении него избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца.

14 ноября в управлении МВД России по Пензенской области сообщили, какие вещества нашли на работе и дома у Алексея Нетесанова. По данным полиции, в помещении тренерской было обнаружено и изъято 500 таблеток метандиенона и 75 флаконов нондралона, а по месту жительства — 370 таблеток станозолола и тестостерон.
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