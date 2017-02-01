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Житель Сердобска подозревается в краже самовара и холодильника

13:45 | 01.02.2017 | Криминал

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Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. 29-летний мужчина подозревается в краже самовара, холодильника и двух электрических плиток из дома на улице Чайковского в  Сердобске Пензенской области.

Житель Сердобска подозревается в краже самовара и холодильника

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, после того, как о краже стало известно в полиции, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

«Полицейские провели обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в итоге ранее судимый житель Сердобска признался в содеянном.

«Похищенное у него изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в полиции.
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