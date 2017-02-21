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Осужден житель Тамалы, в состоянии опьянения угнавший машину с пассажирами

10:49 | 21.02.2017 | Криминал

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Тамала, 21 февраля 2017. PenzaNews. Приговор Тамалинского районного суда Пензенской области, которым мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно за угон в состоянии алкогольного опьянения автомобиля с пассажирами, вступил в законную силу.

Осужден житель Тамалы, в состоянии опьянения угнавший машину с пассажирами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, в декабре 2016 года мужчина, ранее неоднократно садившийся за руль в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле «Daewoo Nexia» по улице Коммунистической в Тамале и, не выдержав безопасный боковой интервал, стал виновником столкновения с машиной «Skoda Octavia», двигавшейся ему навстречу.

«По факту ДТП подсудимый был приглашен в отделение полиции. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в отделении полиции и в медицинском учреждении мужчина отказался», — отметил собеседник агентства.

По его словам, после этого, покинув отделение полиции, мужчина решил угнать автомобиль «Audi», который увидел на улице Советской.

«Для этого мужчина проник через незапертую дверь в салон машины, в которой на заднем сидении находились два пассажира. Он воспользовался наличием встроенного ключа в замке зажигания, запустил двигатель автомобиля и проехал на нем несколько метров. Мужчина остановил машину только когда владелица «Audi» преградила путь движения автомобилю», — пояснил представитель Тамалинского районного суда.

Он добавил, что признавший вину мужчина на 2 года лишен водительских прав.
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