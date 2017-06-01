Двое чиновников из Бессоновского района осуждены за мошенничество Криминал

Бессоновка, 1 июня 2017. PenzaNews. Ведущий эксперт комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Бессоновского района Пензенской области Александр Акайшев и эксперт по земельным вопросам Чемодановского сельсовета Андрей Бонич осуждены за мошенничество при предоставлении земельного участка под строительство жилого дома.

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«Заведомо зная о намерении жителя Бессоновского района приобрести земельный участок за наличные средства под строительство жилого дома, мужчины договорились о совместном обмане этого человека. Зная, что участок муниципальной земли подлежит продаже по кадастровой стоимости в размере 54 тыс. 780 рублей, а также то, что других покупателей на него нет, действуя из корыстных побуждений, они потребовали передать им 220 тыс. рублей. Деньги предназначались якобы для должностных лиц администрации Бессоновского района, отвечающих за подготовку необходимых документов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСБ по Пензенской области.

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В ведомстве уточнили, что покупатель, будучи введенным в заблуждение, согласился на это предложение.

«28 декабря 2016 года Александр Айкашев получил от потерпевшего денежную сумму, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Свой преступный умысел мужчины не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам», — добавили в управлении.

В пресс-службе подчеркнули, что мошенники признали свою вину полностью.

«Приговором Бессоновского районного суда они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 «Покушение на преступление» и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Учитывая характеризующие данные подсудимых, суд счел возможным назначить им наказание, не связанное с лишением свободы», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что приговор вступил в законную силу.