В Пензе полицейский осужден за разглашение гостайны Криминал

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Сотрудник УМВД России по Пензенской области, уголовное дело в отношении которого расследовалось региональным управлением ФСБ РФ, приговорен к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны».

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«Мужчина проходил службу в органах министерства внутренних дел Российской Федерации с июня 2012 года. С апреля 2015 года, находясь в должности оперуполномоченного отдела по борьбе с коррупцией и подрыву экономических основ организованных групп и преступных сообществ УМВД России по Пензенской области он имел доступ к совершенно секретным сведениям, в том числе к информации о результатах проведения оперативно-разыскных мероприятий», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве добавили, что 2 июля 2015 года полицейский, находясь около здания УЭБиПК регионального УМВД на улице Кирпичной в Пензе, сообщил устно, а также показал своему знакомому сведения о результатах оперативно-разыскных мероприятий в отношении конкретных лиц.

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«Таким образом, своими действиями он совершил разглашение сведений, составляющих государственную тайну», — пояснили в УФСБ, отметив при этом, что в действиях сотрудника правоохранительных органов отсутствовал состав преступлений, предусмотренных статьями «Государственная измена» и «Шпионаж».

В пресс-службе уточнили, что полицейский на 2 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с допуском к сведениям, составляющим гостайну.

Приговор Пензенского областного суда вступил в законную силу.