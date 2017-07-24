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На 4 года в колонию отправится мужчина, срубивший деревья под Пензой

16:07 | 24.07.2017 | Криминал

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Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Житель Городищенского района Пензенской области Денис Орлов, который признан судом виновным в незаконной рубке лесных насаждений, отправится на 4 года в колонию общего режима.

На 4 года в колонию отправится мужчина, срубивший деревья под Пензой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что 8 и 9 октября 2016 года Денис Орлов вместе со знакомым, не осведомленном о его преступных намерениях, спилил в лесном массиве около села Мордовский Ишим 24 сосны и три дуба, а затем перевез их на тракторе на территорию своего домовладения. Эти деревья он хотел использовать в качестве строительных материалов для сарая, который ранее сгорел», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что свою вину мужчина признал полностью.

«При назначении наказания суд учел, что злоумышленник совершил тяжкое преступление в период испытательного срока, а ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение краж», — отметила собеседница агентства.

По словам Натальи Быченковой, за незаконную рубку лесных насаждений Денису Орлову назначено наказание в виде 1 года лишения свободы, однако с учетом прежней судимости окончательный срок достиг 4 лет.

«Также по решению суда с мужчины в пользу Чаадаевского лесничества в счет возмещения причиненного лесам ущерба взыскано 216 тыс. рублей», — уточнила она.

Пресс-секретарь пояснила, что, не согласившись с приговором, осужденный и его защитники подали апелляционные жалобы, которые облсуд оставил без удовлетворения.
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