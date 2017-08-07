Ирина Ширшина не считает себя виновной — адвокат Криминал

Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Находящаяся под домашним арестом вице-мэр Пензы Ирина Ширшина, которую подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, не считает себя виновной. Об этом ИА «PenzaNews» заявил ее адвокат Алексей Агафонов в понедельник, 7 августа.

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«Первое, что хотел сказать. Ряд средств массовой информации дали информацию о том, что она была задержана на рабочем месте. Это не соответствует действительности. Она была 3 августа к 10.00 вызвана повесткой в Следственный комитет на [улицу] Ростовскую. Мы туда вместе с ней прибыли. И уже после этого нам объявили, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 [УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»]. То есть задержана она была в здании Следственного комитета. В дальнейшем она была допрошена, был произведен ряд следственных действий с ее участием, и в субботу, 5 августа, следствие вышло с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, которое было удовлетворено судом», — прокомментировал собеседник агентства.

Говоря об ограничениях, которые наложены в рамках домашнего ареста, Алексей Агафонов отметил, что все они являются стандартными.

«Не покидать место жительства без согласования с органом предварительного следствия и сотрудниками ФСИН. Разрешены прогулки без контактов с посторонними лицами. Время прогулок тоже определяют следователь и сотрудники ФСИН. Средствами связи она не может пользоваться. Может общаться с адвокатом, может общаться с близкими родственниками, следователем, работниками учреждений здравоохранения — в случае необходимости получить лечение», — пояснил адвокат.

Он добавил, что постоянно находится с Ириной Ширшиной в контакте.

Отвечая на вопрос ИА «PenzaNews» о самочувствии своего доверителя, Алексей Агафонов сказал, что «у нее хорошее настроение».

Биография

Ширшина Ирина Владимировна

«Она человек, скажем так, с характером определенным. Она себя виновной не считает», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, Ирина Ширшина будет сотрудничать со следствием.

«В том плане, чтобы доказать свою невиновность. Она не будет препятствовать органам следствия. Мы будем в рабочем режиме доказывать ту точку зрения, которая имеет место быть», — уточнил Алексей Агафонов.

На просьбу ИА «PenzaNews» пояснить, в чем именно подозревают Ирину Ширшину, адвокат сообщил, что пока не может этого сделать.

«Мы сейчас скованы здесь немножко позицией Следственного комитета выдавать эту информацию», — сказал собеседник агентства.