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В Сердобске женщина получила условный срок за обман подруги, с которой не виделась 17 лет

12:34 | 10.08.2017 | Криминал

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Сердобск, 10 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно назначено 55-летней жительнице Сердобска Пензенской области, которая обманом выманила деньги у приятельницы.

В Сердобске женщина получила условный срок за обман подруги, с которой не виделась 17 лет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Женщины знакомы более 30 лет. Они не виделись 17 лет, случайно встретились на улице и разговорились про жизнь. Потерпевшая стала рассказывать о сыне, пожаловалась, что он злоупотребляет спиртными напитками, нигде не работает, находится полностью на ее обеспечении и долгое время не может трудоустроиться», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Сердобского городского суда.

По его словам, злоумышленница решила воспользоваться ситуацией и предложила свою помощь.

«Войдя в доверие к женщине, за 20 тыс. рублей она пообещала в течение нескольких месяцев устроить ее сына на работу в одну из войсковых частей, не имея при этом такой возможности. Как только потерпевшая согласилась, мошенница увеличила сумму вознаграждения до 40 тыс. рублей», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, после трех месяцев ожидания женщина обратилась в полицию.

«Установлено, что осужденная использовала такой способ добывания денег неоднократно, и это не первый случай мошенничества, совершенного ею», — отметил представитель суда.

Он добавил, что приговор вступил в законную силу.
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