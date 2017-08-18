Вице-мэр Пензы Ирина Ширшина останется под домашним арестом Криминал

Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на избрание в отношении вице-мэра Пензы Ирины Ширшиной меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил адвокат Алексей Агафонов.

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«Мы будем обжаловать, закон нам предоставляет такое право. […] Будем добиваться отмены решения суда первой инстанции и отмены меры пресечения», — сказал он после заседания в пензенском облсуде в пятницу, 18 августа.

По словам Алексея Агафонова, жалоба будет подана после получения копий документов из суда.

Отвечая на вопрос о том, почему он считает избранную в отношении Ирины Ширшиной меру пресечения несправедливой, адвокат пояснил, что она является достаточно суровой.

«Она приравнивается к содержанию под стражей, ограничению свободы. Ирина Владимировна [Ширшина] не судима, не привлекалась к уголовной и административной ответственности, полностью характеризуется положительно, является высоким профессионалом своего дела. Также мы считаем, что не принято во внимание, что у нее на иждивении находятся два малолетних ребенка, один из которых совсем малыш на грудном вскармливании», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по версии следствия, заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина допустила злоупотребление должностными полномочиями при выделении земельных участков.

3 августа она была задержана на 48 часов. 5 августа ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Какое именно преступление инкриминируется Ирине Ширшиной, в СКР не уточняют, однако известно, что обвинение ей было предъявлено еще перед избранием меры пресечения.