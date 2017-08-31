Под суд пойдет мужчина, продавший опасное спиртное владельцу бара «Нора» в Кузнецке Криминал

Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в сбыте опасной спиртосодержащей жидкости, которая привела к смерти нескольких посетителей шоу-бара «Нора».

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«По данным следствия, не позднее 16 ноября 2016 года обвиняемый с целью дальнейшей реализации приобрел у неустановленных следствием лиц не менее восьми бутылок с фирменным наименованием «Bacardi Black» со спиртосодержащей жидкостью, не отвечающей требованиям безопасности. Впоследствии он сбыл их одному из потерпевших», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что несколько бутылок владелец бара «Нора» перевез в свое заведение, где отмечал день рождения в ночь на 20 ноября 2016 года.

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«В результате употребления опасной спиртосодержащей жидкости от отравления метиловым спиртом скончались пятеро мужчин. Еще девять получили острое отравление метанолом, расценивающееся как легкий вред здоровью», — уточнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что мошенничество, которое вменяется обвиняемому, относится к 2012–2013 годам и связано с незаконным приобретением права собственности на недвижимость путем составления фиктивных документов.

Она пояснила, что на период следствия мужчина был заключен под стражу.

«Вину в совершении инкриминируемых ему деяний обвиняемый не признал», — сказала собеседница агентства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.