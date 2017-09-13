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19-летний житель Тамалы подозревается в угоне «ВАЗа» в Белинском

08:48 | 13.09.2017 | Криминал

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Тамала, 13 сентября 2017. PenzaNews. 19-летний житель рабочего поселка Тамала Пензенской области подозревается в угоне автомобиля «ВАЗ-2106» в Белинском Пензенской области.

19-летний житель Тамалы подозревается в угоне «ВАЗа» в Белинском

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, в полицию обратился 48-летний хозяин машины.

«Ориентировка на розыск транспортного средства и задержание злоумышленника была передана всем нарядам полиции. Была установлена причастность к угону молодого человека, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности», — уточнили в ведомстве.

В полиции отметили, что он признался в содеянном.

«По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело», — резюмировали в пресс-службе.
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