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В Пензе озвучены первые детали расследования дела о заложницах в сауне

19:21 | 09.10.2017 | Криминал

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Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Мужчина 1985 года рождения, задержанный в помещении сауны на улице Бакунина в Пензе вечером в пятницу, 6 октября, обвиняется в незаконном лишении свободы двух девушек, так как третья во время инцидента успела спрятаться, и злоумышленник не знал о ее нахождении в здании. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе озвучены первые детали расследования дела о заложницах в сауне

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она уточнила, что потерпевшие — девушки 1991 и 1999 годов рождения.

«Еще две девушки успели убежать, услышав крики, что обвиняемый достал оружие. Они впоследствии и сообщили в органы полиции о случившемся», — пояснила собеседница агентства.

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Татьяна Махницкая добавила, что мужчина полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния.

«8 октября Железнодорожным районным судом Пензы по ходатайству следователя в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — напомнила представитель следственного управления.

По ее словам, в рамках расследования уголовного дела назначены различные экспертизы, в том числе медицинская — с целью установления наличия или отсутствия телесных повреждений у потерпевших и обвиняемого, комплексная баллистическая и дактилоскопическая, а также по холодному оружию.
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