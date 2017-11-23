В Пензе МВД ответило дольщикам, просившим заключить под стражу гендиректора «Декор-Трейда» Криминал

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Официальный комментарий управления МВД России по Пензенской области в ответ на обращение участников долевого строительства многоквартирного дома в микрорайоне №4 в Сосновке, возведением которого занималось ЗАО «Декор-Трейд», опубликован на сайте ведомства.

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«В обращении содержится просьба изменить меру пресечения для генерального директора организации-застройщика, привлекавшей денежные средства дольщиков для возведения указанного дома, с домашнего ареста на заключение под стражу в рамках уголовного дела, которое в настоящее время расследуется следственной частью следственного управления УМВД России по Пензенской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — говорится в тексте.

В сообщении отмечается, что принимать решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или залога может только суд.

«В свою очередь старшим следователем по особо важным делам следственной части СУ УМВД России по Пензенской области 17 октября направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого. По результатам рассмотрения указанного постановления решением Железнодорожного районного суда города Пензы 18 октября в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — уточнятся на сайте.

В тексте добавляется, что прокурор данное решение не обжаловал.

«В настоящее время следователями СЧ СУ УМВД России по Пензенской области продолжается сбор доказательств, направленных на установление причастности виновных лиц и окончанию производства по уголовному делу», — поясняется в сообщении.

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ЗАО «Декор-Трейд» является застройщиком дома в микрорайоне №4 «Среда» в Сосновке, на строительство которого в 2014 году администрация Пензы выдала соответствующее разрешение.

Срок действия документа несколько раз продляли по инициативе застройщика, последний — до 31 июля 2018 года. При этом компания не скрывает, что средств на продолжение строительства у нее нет.

Решениями Железнодорожного районного суда Пензы с компании взыскано более 160 тыс. и 200 тыс. рублей в пользу участников долевого строительства за несвоевременно сданный дом.