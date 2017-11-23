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Продлен срок домашнего ареста Вениамина Бочкарева

17:27 | 23.11.2017 | Криминал

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Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил срок домашнего ареста бывшего гендиректора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева — племянника экс-губернатора Василия Бочкарева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Продлен срок домашнего ареста Вениамина Бочкарева

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, тем самым удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пензенской области.

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«С учетом представленных материалов и позиции прокурора суд продлил срок домашнего ареста Бочкарева Вениамина Викторовича на 2 месяца, а всего — до 3 месяцев 1 суток», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Вениамин Бочкарев был задержан 23 октября 2017 года.

27 октября суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц и 1 день с момента задержания — до 24 ноября.

Вину в инкриминируемых ему преступлениях Вениамин Бочкарев не признает.
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