Продлен срок домашнего ареста Вениамина Бочкарева Криминал

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил срок домашнего ареста бывшего гендиректора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева — племянника экс-губернатора Василия Бочкарева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, тем самым удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пензенской области.

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«С учетом представленных материалов и позиции прокурора суд продлил срок домашнего ареста Бочкарева Вениамина Викторовича на 2 месяца, а всего — до 3 месяцев 1 суток», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Вениамин Бочкарев был задержан 23 октября 2017 года.



27 октября суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц и 1 день с момента задержания — до 24 ноября.

Вину в инкриминируемых ему преступлениях Вениамин Бочкарев не признает.