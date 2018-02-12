Данные о Наримане Алтынбаеве удалены с сайта пензенского УМВД, хотя он не уволен Криминал

Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Страница, посвященная заместителю начальника УМВД России по Пензенской области по общим вопросам Нариману Алтынбаеву, который помещен под домашний арест в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, удалена из раздела «Руководство» на сайте ведомства.

Фото: 58.мвд.рф

В настоящее время там размещены данные о двух заместителях: Вадиме Ковтуне, который исполняет обязанности главы УМВД в связи с освобождением от должности руководителя управления Юрия Рузляева, и Галине Шабаевой.

Вместе с тем начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по региону Ольга Евдокимова сообщила ИА «PenzaNews», что Нариман Алтынбаев не уволен.

По какой именно причине было решено удалить страницу о нем, она сказать затруднилась.

По словам Ольги Евдокимовой, в ближайшее время станет известно, кто именно будет отвечать за круг вопросов, находившихся в компетенции Наримана Алтынбаева.

«Как только министр [внутренних дел России Владимир Колокольцев] приказ подпишет об исполнении обязанностей, мы все это опубликуем», — сказала собеседница агентства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», заместитель начальника управления МВД России по Пензенской области Нариман Алтынбаев был задержан 9 февраля 2018 года.



Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Уголовное дело было возбуждено следственными органами СКР по Пензенской области при взаимодействии с прокуратурой и региональным УФСБ. Оперативное сопровождение осуществляет ГУСБ МВД России.

По данным следствия, злоупотребление связано с исполнением контрактов по строительству административного здания регионального УМВД на улице Пушкина в Пензе. Оно являлось одним из самых известных в городе долгостроев. Сроки его ввода в эксплуатацию неоднократно переносились.

10 февраля Нариман Алтынбаев был взят под домашний арест.