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Данные о Наримане Алтынбаеве удалены с сайта пензенского УМВД, хотя он не уволен

17:33 | 12.02.2018 | Криминал

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Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Страница, посвященная заместителю начальника УМВД России по Пензенской области по общим вопросам Нариману Алтынбаеву, который помещен под домашний арест в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, удалена из раздела «Руководство» на сайте ведомства.

Данные о Наримане Алтынбаеве удалены с сайта пензенского УМВД, хотя он не уволен

Фото: 58.мвд.рф

В настоящее время там размещены данные о двух заместителях: Вадиме Ковтуне, который исполняет обязанности главы УМВД в связи с освобождением от должности руководителя управления Юрия Рузляева, и Галине Шабаевой.

Вместе с тем начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по региону Ольга Евдокимова сообщила ИА «PenzaNews», что Нариман Алтынбаев не уволен.

По какой именно причине было решено удалить страницу о нем, она сказать затруднилась.

По словам Ольги Евдокимовой, в ближайшее время станет известно, кто именно будет отвечать за круг вопросов, находившихся в компетенции Наримана Алтынбаева.

«Как только министр [внутренних дел России Владимир Колокольцев] приказ подпишет об исполнении обязанностей, мы все это опубликуем», — сказала собеседница агентства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», заместитель начальника управления МВД России по Пензенской области Нариман Алтынбаев был задержан 9 февраля 2018 года.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Уголовное дело было возбуждено следственными органами СКР по Пензенской области при взаимодействии с прокуратурой и региональным УФСБ. Оперативное сопровождение осуществляет ГУСБ МВД России.

По данным следствия, злоупотребление связано с исполнением контрактов по строительству административного здания регионального УМВД на улице Пушкина в Пензе. Оно являлось одним из самых известных в городе долгостроев. Сроки его ввода в эксплуатацию неоднократно переносились.

10 февраля Нариман Алтынбаев был взят под домашний арест.
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