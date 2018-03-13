Вынесен приговор убийце и разбойнику, сбежавшему из пензенской колонии Криминал

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на два года назначено 27-летнему гражданину Узбекистана Шавкату Нематову за побег из пензенской колонии №4.

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«По делу установлено, что 21 июля 2017 года Шавкат Нематов выдал себя за прибывшего на свидание к другому осужденному родственника, воспользовался его документами, вышел через контрольно-пропускной пункт за пределы исправительной колонии №4 УФСИН России по Пензенской области и скрылся. Вечером того же дня он был задержан около поста ДПС в Рязани сотрудниками регионального УФСИН России», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что по совокупности приговоров по наказаниям, назначенным ранее за убийство и разбой, Шавкат Нематов осужден к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«Приговор в настоящее время в законную силу не вступил», — уточнила Светлана Артамонова.