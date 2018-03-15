EN
13:12:01 Четверг, 15 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе вступил в силу приговор предпринимателю, срубившему сосны на 850 тыс. рублей

10:17 | 15.03.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор предпринимателю за незаконную рубку сосен почти на 850 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе вступил в силу приговор предпринимателю, срубившему сосны на 850 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Как установлено по делу, этот предприниматель за пределами выделенного в 2015 году для лесозаготовки участка и сроков исполнения госконтракта в октябре 2016 года незаконно срубил 129 сырорастущих сосен объемом почти 90 кубометров, чем причинил ущерб государственному лесному фонду в особо крупном размере на сумму около 845 тыс. рублей», — пояснила она.

Светлана Артамонова напомнила, что Шемышейский районный суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также удовлетворен иск лесничества о возмещении причиненного ущерба.

«В своей апелляционной жалобе предприниматель сослался на недоказанность его вины», — сказала собеседница агентства, отметив, что жалоба была оставлена без удовлетворения.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области работника фермерского хозяйства заподозрили в угоне трактора На капремонт кузнецкой «Родины» направят 6 млн. рублей
В Пензе в связи с выборами в выходные организуют выдачу паспортов Четырехкратный чемпион мира по самбо встретится с пензенскими студентами
В Пензе девочка-подросток госпитализирована после ДТП В Пензе вступило в силу решение о компенсации в 500 тыс. рублей за смерть женщины в ДТП
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама