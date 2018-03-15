В Пензе вступил в силу приговор предпринимателю, срубившему сосны на 850 тыс. рублей Криминал

Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор предпринимателю за незаконную рубку сосен почти на 850 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Как установлено по делу, этот предприниматель за пределами выделенного в 2015 году для лесозаготовки участка и сроков исполнения госконтракта в октябре 2016 года незаконно срубил 129 сырорастущих сосен объемом почти 90 кубометров, чем причинил ущерб государственному лесному фонду в особо крупном размере на сумму около 845 тыс. рублей», — пояснила она.

Светлана Артамонова напомнила, что Шемышейский районный суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также удовлетворен иск лесничества о возмещении причиненного ущерба.

«В своей апелляционной жалобе предприниматель сослался на недоказанность его вины», — сказала собеседница агентства, отметив, что жалоба была оставлена без удовлетворения.