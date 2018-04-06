В Пензе вступил в силу приговор группе наркосбытчиков Криминал

Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Приговор в отношении 19 жителей Пензы, Заречного, Саранска и Саратова, которые признаны судом виновными в пособничестве и покушении на незаконных сбыт наркотиков, вступил в законную силу.

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«С июля 2016 года по 27 февраля 2017 года организованная группа из молодых людей в возрасте от 19 до 35 лет, созданная посредством сети интернет неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получали от руководителей информацию о местах расположения оптовых тайников с наркотическими средствами. Они забирали их и производили более мелкие закладки на территории Пензы, Кузнецка и Саранска для последующего сбыта», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что злоумышленники получали от организаторов группы оплату на банковские карты и Qiwi-кошельки.

«Свой преступный умысел на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах подсудимые и неустановленные лица, действовавшие совместно и согласованно в составе организованной группы, до конца довести не смогли в связи с задержанием», — отметила собеседница агентства, уточнив, что у них было изъято более 7 кг «синтетики».

Старший помощник прокурора добавила, что двое мужчин также признаны виновными в краже денег из магазина в Чемодановке.

«Суд первой инстанции назначил наркосбытчикам наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с отбыванием в исправительных колониях общего или строгого режима, а участнику кражи из Заречного — 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — напомнила собеседница агентства.

По ее словам, не согласившись с приговором, четверо осужденных обжаловали его, однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.