Вступил в силу приговор жителю Кузнецка, продавшему опасный алкоголь для бара «Нора» Криминал

Пенза, 12 апреля 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор неоднократно судимому за вымогательство и угон 43-летнему жителю Кузнецка Александру Иванову, продавшему опасный алкоголь для шоу-бара «Нора», где в ноябре 2016 года насмерть отравились пятеро мужчин.

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Приговором Кузнецкого районного суда он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«По делу установлено, что Александр Иванов реализовал владельцу шоу-бара «Нора» в Кузнецке Пензенской области восемь литровых бутылок с этикеткой «Bacardi Black» по 300 рублей за каждую. Этот алкогольный напиток, содержащий метиловый спирт, в ночь на 20 ноября 2016 года оказался на праздничном столе в честь дня рождения хозяина заведения [Алексея Терентьева]. После вечеринки все употреблявшие напиток гости и именинник попали в больницу. В течение нескольких дней пятеро из них — мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, в том числе и владелец бара, скончались», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, у кого и по какой цене сам мужчина приобрел алкоголь, следствием установлено не было.

«Александр Иванов свою вину в этом преступлении не признал, однако она была доказана совокупностью имеющихся по делу доказательств, в том числе показаниями «засекреченного» свидетеля, допрошенного в условиях, исключающих его визуальное наблюдение другими участниками судебного разбирательства», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что мужчина также признан виновным в другом преступлении — в 2013 году он обманным путем завладел однокомнатной квартирой в Кузнецке.

«Зная, что хозяин жилья проживает в Чукотском автономном округе, злоумышленник переоформил на третьих лиц право собственности на квартиру, а затем продал ее за 500 тыс. рублей. Вину в этом преступлении он признал в полном объеме, ущерб потерпевшему возместил в ходе судебного разбирательства», — добавила Светлана Артамонова.

Она уточнила, что Александру Иванову по совокупности преступлений суд первой инстанции назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и частично удовлетворил иски двух матерей и трех супруг погибших о возмещении морального вреда, взыскав с подсудимого в пользу каждой из них по 500 тыс. рублей.

«Не согласившись с вынесенным приговором в части осуждения за сбыт спиртосодержащей продукции Александр Иванов и его защитник обжаловали его в апелляционном порядке. В соответствии с позицией участвовавшего по делу прокурора, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а жалобы осужденного и его защитника — без удовлетворения», — сказала старший помощник прокурора региона.