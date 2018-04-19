В отношении Виталия Серебрякова возбуждено еще одно уголовное дело Криминал

Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», возбуждено в отношении бывшего главного врача пензенского областного онкологического диспансера Виталия Серебрякова при взаимодействии сотрудников региональных управлений СКР и ФСБ России.

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«По данным следствия, утром 13 апреля руководителем лечебного учреждения была получена еще одна взятка в размере более 200 тыс. рублей, переданная ему от одного из юридических лиц Саратова за совершение главврачом действий в пользу данной организации — обеспечение условий ее участия в открытых аукционах на право заключения с ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» контрактов на поставку лекарственных препаратов и последующее их заключение», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что к настоящему времени бывшему главврачу предъявлено обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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«Кроме того, в отношении руководителя саратовского юридического лица, передавшего главному врачу диспансера взятку в размере более 1 млн. рублей, органом следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, ей предъявлено обвинение. Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказала Татьяна Махницкая.

По ее словам, против директора второго юридического лица, передавшего взятку в размере более 200 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки»: эта женщина задержана в Саратове, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

«Следователями проводится комплекс действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершения коррупционных преступлений», — пояснила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в настоящее время исполнение обязанностей главврача пензенского областного онкологического диспансера возложено на заместителя руководителя учреждения по медицинской части Дмитрия Чичеватова.