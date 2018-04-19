Бывший главврач пензенского онкодиспансера заключен под стражу Криминал

Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего главврача областного онкологического диспансера Виталия Серебрякова в четверг, 19 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-секретарь суда Сергей Маслов.

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По его словам, Виталий Серебряков будет находиться под стражей в течение ближайших двух месяцев.

Он уточнил, что на данный момент фигурант дела имеет статус подозреваемого, обвинение ему пока не предъявлено.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело в отношении Виталия Серебрякова возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» на основании результатов оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ России по Пензенской области.

По данным следствия, 13 апреля 2018 года главврач онкодиспансера получил от юридического лица незаконное вознаграждение в размере более 1 млн. рублей. За взятку руководитель учреждения должен был создать условия для участия этого юрлица в аукционах на поставку лекарственных препаратов, а также для заключения контрактов с ним.

14 апреля руководитель учреждения был освобожден от занимаемой должности.

19 апреля губернатор Иван Белозерцев в ходе совещания с главными врачами заявил, что не допустит, чтобы Виталий Серебряков впредь занимал руководящие посты в медицине.