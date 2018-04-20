Проверка назначена в отношении лопатинских полицейских, при которых инвалид зарезал сестру Криминал

Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Руководством управления МВД РФ по Пензенской области назначена служебная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям двух сотрудников полиции, в присутствии которых в Лопатинском районе инвалид-колясочник зарезал сестру. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

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«17 апреля в отделение МВД Росии по Лопатинскому району поступило сообщение о совершении кражи сотового телефона. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — отметили в ведомстве.

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В пресс-службе пояснили, что в ходе проведения полицейскими осмотра места происшествия мужчина 1975 года рождения – инвалид I группы, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал конфликтовать с сотрудниками полиции и вести себя агрессивно.

«К нему подошла его сестра и стала его успокаивать. В этот момент мужчина достал нож из-под сидения инвалидного кресла и ударил им женщину грудь. От полученного ранения потерпевшая 1979 года рождения скончалась на месте», — уточнили в управлении.

В полиции отметили, что в ходе служебной проверки будут установлены обстоятельства случившегося и дана правовая оценка событиям.