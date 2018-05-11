Савин опроверг информацию о якобы изъятых у него десятках миллионов рублей Криминал

Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, подозреваемый в мошенничестве, опроверг распространенную еще в декабре 2017 года информацию о том, что в его квартире в ходе обысков якобы было обнаружено и изъято несколько десятков миллионов рублей.

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«Наличкой у меня нашли только 100 тыс. рублей. Хотя как нашли... Я их даже и не прятал. Это были выплаты, которые я получил после ухода со службы, и зарплата супруги. Они [оперативники] сначала хотели изъять эти деньги, я сказал: «Ребят, это последние деньги семьи. Нам надо дальше каким-то образом жить». После этого следователь начал кому-то звонить и докладывать о найденной сумме. Тот, кому он звонил, приказал не изымать эти деньги», — рассказал Валерий Савин в интервью газете «Улица Московская», очередной номер которой вышел в пятницу, 11 мая.

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«У тещи они обнаружили сберегательную книжку, там было около 3 млн. рублей. Это были ее сбережения, в том числе от проданной квартиры. Книжку конфисковали. Больше никаких финансовых средств у нас не было: ни у меня, ни у тещи, ни у детей. Потому что таких денег, о которых сообщали СМИ, я никогда в жизни не имел», — добавил собеседник издания.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», было возбуждено при взаимодействии сотрудников региональных управлений СКР и ФСБ России в декабре 2017 года.

Следствие подозревает Валерия Савина в получении мошенническим путем права на чужое имущество — участок из состава земель населенных пунктов в Пензе на территории одного из садоводческих товариществ стоимостью 460 тыс. рублей, полагая, что в результате противоправных действий муниципальному образованию был причинен ущерб в крупном размере.