В принадлежащих Валерию Савину квартирах прошли обыски — СМИ Политика

Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Оперативники провели обыски в квартирах, принадлежащих бывшему вице-губернатору Пензенской области Валерию Савину, в отношении которого ранее по материалам ФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом говорится в статье Валентина Мануйлова «Деньги Савина? Или черная касса штаба Путина?», опубликованной в 45-м номере газеты «Улица Московская».

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«Оперативники начали свою работу после обеда [13 декабря] и закончили поздним вечером. Если верить информации, что Савину принадлежит якобы десяток квартир, то непонятно, как так быстро оперативникам удалось произвести обыск на всех квартирах, да еще найти несколько десятков будто бы миллионов рублей наличных денег. Которые, конечно, были изъяты как доказательства, свидетельствующие о будто бы коррупционной деятельности Савина», — пишет автор.

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Он напоминает, что Валерий Савин, добровольно оставив пост вице-губернатора, продолжал свою деятельность «в качестве фактического руководителя предвыборного штаба Владимира Путина в Пензенской области», регулярно совершая поездки в районы и давая поручения не только активистам «Единой России», но и главам администраций.

«Люди в районах, конечно, удивляются, звонят в областной центр, но получают уверения, что Савин действует в пределах отведенных ему полномочий и что его поручения надо исполнять. И в контексте такой информации можно предположить, что на самом деле оперативники взяли на квартире Савина просто черную кассу предвыборного штаба Владимира Путина в Пензе или ее часть. По крайней мере, люди, которые знают Валерия Савина, не понимают, откуда еще в квартире этого наивного комсомольца могли появиться десятки миллионов рублей», — пишет Валентин Мануйлов.