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В Пензе начались судебные слушания по делу бывшего зампреда гордумы

19:07 | 16.05.2018 | Криминал

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Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего зампреда пензенской гордумы, депутата от округа №23 Георгия Тюрина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и воспрепятствовании предпринимательской деятельности, а также адвоката Андрея Рябышева, которому вменяется посредничество во взяточничестве, состоялось в среду, 16 мая.

В Пензе начались судебные слушания по делу бывшего зампреда гордумы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Георгий Тюрин, который на протяжении года находится под стражей, был доставлен в здание Первомайского районного суда Пензы под конвоем.

Судья Сергей Погодин задал ему ряд уточняющих вопросов, в том числе о том, какую должность депутат ранее занимал в городской думе и по какой причине был от нее освобожден.

Также его интересовало, предпринимал ли Георгий Тюрин попытки возместить ущерб, причиненный преступлениями, в которых его обвиняют.

«Не принимал и не буду», — категорично ответил депутат.

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В ходе заседания было зачитано обвинительное заключение, насчитывающее несколько десятков страниц.

Планируется, что слушания по данному резонансному делу продолжатся в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший зампред пензенской гордумы Георгий Тюрин находится под стражей с мая 2017 года. Суд неоднократно продлевал ему меру пресечения, последний раз — до 25 октября 2018 года.

Адвокат Андрей Рябышев в ноябре 2017 года был помещен под домашний арест.

Расследование уголовного дела в отношении Георгия Тюрина и Андрея Рябышева было завершено в апреле 2018-го.

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