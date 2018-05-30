Стали известны подробности дела против главврача пензенской детской поликлиники Криминал

Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. Пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области обнародовала подробности уголовного дела в отношении главного врача ГБУЗ «Городская детская поликлиника» Валерия Асеева, который признан судом виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

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«Следствием и судом установлено, что в июле 27 июля 2017 года в ГБУЗ «Городская детская поликлиника» была сформирована заявка на проведение аукциона на поставку 28 позиций наборов для лабораторной диагностики. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 2 млн. 687 тыс. 152 рубля 28 копеек», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

Она добавила, что в период с 27 июля по 14 августа главврач решил создать условия для победы в аукционе организации, которую представлял его знакомый.

«Он дал устное указание подчиненному, не осведомленному о его преступном умысле, об отзыве заявки и формировании новой — на поставку 38 позиций медицинского оборудования на общую сумму чуть более 14 млн. рублей», — отметила собеседница агентства.

Наталия Фомина уточнила, что стоимость 28 позиций была завышена более чем на 2 млн. 200 тыс. рублей по сравнению с начальной ценой контракта по первой заявке.

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«По результатам проведения аукциона был заключен контракт с представителем организации, интересы которой защищал знакомый главного врача», — сказала она.

И.о. старшего помощника главы следственного управления напомнила, что руководитель детской поликлиники на два года лишен права занимать определенные должности, однако приговор пока не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в настоящее время в Пензенской области расследуется несколько уголовных дел коррупционной направленности в сфере здравоохранения, в том числе в отношении бывшего главврача онкологического диспансера Виталия Серебрякова и руководителя станции переливания крови Татьяны Крыловой.