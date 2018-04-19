Стала известна хронология событий по делу Виталия Серебрякова Криминал

Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. ИА «PenzaNews» обобщило всю имеющуюся на данный момент информацию и восстановило хронологию событий по делу бывшего главного врача пензенского областного онкологического диспансера Виталия Серебрякова о получении двух взяток в крупном и особо крупном размерах, которое было возбуждено на основании результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ России.

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По данным следствия, 13 апреля Виталий Серебряков получил взятку в размере более 1 млн. рублей от саратовского юридического лица. За данное вознаграждение руководитель онкодиспансера должен был создать условия для участия этой организации в аукционах на поставку лекарственных препаратов, а также для заключения контрактов с ней.

В тот же день, согласно информации СКР, главврачом лечебного учреждения была получена взятка в размере более 200 тыс. рублей, переданная ему также одним из юридических лиц Саратова за обеспечение условий участия организации в открытых аукционах на поставку лекарственных препаратов и последующее заключение контрактов.

Как сообщил ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Первомайского районного суда Пензы Сергей Маслов, 13 апреля были возбуждены два уголовных дела — по ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

В субботу, 14 апреля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о том, что главврач онкодиспансера освобожден от занимаемой должности.

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По словам пресс-секретаря райсуда, в тот же день Виталий Серебряков был задержан на 48 часов в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ, а на следующий — 15 апреля — ему было предъявлено обвинение.

Сергей Маслов уточнил, что 16 апреля производство по двум уголовным делам было объединено в одно, а срок задержания Виталия Серебрякова продлен в пределах 72 часов.

19 апреля Первомайский районный суд Пензы избрал в отношении бывшего главврача пензенского областного онкодиспансера меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 июня включительно.

Кроме того, известно, что против руководителя саратовского юридического лица, передавшего взятку в размере более 1 млн. рублей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки»: женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, ей предъявлено обвинение. Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Против директора второго юридического лица, передавшего взятку в размере более 200 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Руководитель компании была задержана в Саратове. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Исполнение обязанностей главного врача пензенского областного онкологического диспансера возложено на заместителя руководителя учреждения по медицинской части Дмитрия Чичеватова.