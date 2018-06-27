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В Пензенской области инвалид-колясочник приговорен к 8 годам колонии за убийство сестры

10:34 | 27.06.2018 | Криминал

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Лопатино, 27 июня 2018. PenzaNews. 42-летний инвалид-колясочник приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за убийство сестры в Лопатинском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области инвалид-колясочник приговорен к 8 годам колонии за убийство сестры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«17 апреля 2018 года мужчина присутствовал при осмотре оперативно-следственной группой места происшествия в его доме в селе Даниловка по заявлению находившейся у него в гостях сестры о пропаже мобильного телефона. Инвалид I группы в состоянии алкогольного опьянения вел себя вызывающе, выражал недовольство происходящим», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что сотрудники полиции не вступали с ним в полемику и продолжали осмотр придомовой территории.

«Когда сестра попыталась успокоить сидевшего в инвалидной коляске брата и поправить на нем одежду, он нанес ей удар кухонным ножом в грудную клетку. От полученного телесного повреждения женщина скончалась на месте происшествия», — напомнила Светлана Артамонова.

Она отметила, что, помимо вновь назначенного наказания, мужчина обязан заплатить штраф в размере 7 тыс. рублей за ранее совершенное оскорбление представителя власти по приговору от 14 августа 2017 года.

«Приговор в законную силу не вступил», — сказала Светлана Артамонова.

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