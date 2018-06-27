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В Пензенской области завершено следствие по делу о травмировании ребенка на батуте

11:39 | 27.06.2018 | Криминал

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Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного в городе Белинском Пензенской области по факту травмирования ребенка на батуте, завершено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензенской области завершено следствие по делу о травмировании ребенка на батуте

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, 10 мая индивидуальный предприниматель из Тольятти прибыл в Белинский, где заключил с директором местной детско-юношеской спортивной школы договор аренды земельного участка, на котором установил зоопарк и комплекс аттракционов, в том числе надувной батут. Он лично производил фиксацию батута перед началом эксплуатации», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что вместо шести минимальных креплений предприниматель использовал лишь четыре, при этом он применял случайные анкеры длиной около 40 см, которые выступали значительно выше над землей, чем это предусмотрено нормативами, а веревки не были должным образом натянуты.

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«Утром 14 мая мальчик 2011 года рождения вместе со старшим братом пришел к данному комплексу аттракционов. После приобретения билета потерпевший начал прыгать на батуте. При внезапном порыве ветра в результате нарушений, допущенных при установке и фиксации надувного оборудования, один из металлических стержней был вырван из земли, вследствие чего батут начал опрокидываться, а мальчик упал на землю», — напомнила Татьяна Махницкая, добавив, что впоследствии у малолетнего были диагностированы перелом ноги, ссадины и гематомы лица.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом деянии», — сказала она, уточнив, что мужчине вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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