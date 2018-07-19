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Экс-чиновник осужден за покупку картины и товаров для дома на 2,5 тыс. рублей

10:02 | 19.07.2018 | Криминал

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Наровчат, 19 июля 2018. PenzaNews. Бывший глава администрации Суркинского сельсовета Наровчатского района Пензенской области Александр Трантов, купивший за счет бюджетных денег подарки для себя и своих коллег, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Экс-чиновник осужден за покупку картины и товаров для дома на 2,5 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда, 3 мая 2016 года чиновник в магазине индивидуального предпринимателя купил картину для себя; две подушки, одеяло и набор посуды для сотрудников администрации; а также продукты, которые они затем вместе употребили в пищу, при этом всего было израсходовано 2 тыс. 512 рублей.

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«Покупка была оформлена недействительным договором купли-продажи между ИП и администрацией Суркинского сельсовета», — пояснил собеседник агентства, уточнив, что речь в документе шла об офисной бумаге и канцтоварах.

Он добавил, что деньги были перечислены предпринимателю по безналичному расчету.

«С учетом всех обстоятельств по делу суд назначил Александру Трантову наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил», — сказал собеседник агентства.

По его словам, бывший чиновник возместил причиненный ущерб в полном объеме.

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