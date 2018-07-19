Экс-чиновник осужден за покупку картины и товаров для дома на 2,5 тыс. рублей Криминал

Наровчат, 19 июля 2018. PenzaNews. Бывший глава администрации Суркинского сельсовета Наровчатского района Пензенской области Александр Трантов, купивший за счет бюджетных денег подарки для себя и своих коллег, признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда, 3 мая 2016 года чиновник в магазине индивидуального предпринимателя купил картину для себя; две подушки, одеяло и набор посуды для сотрудников администрации; а также продукты, которые они затем вместе употребили в пищу, при этом всего было израсходовано 2 тыс. 512 рублей.

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«Покупка была оформлена недействительным договором купли-продажи между ИП и администрацией Суркинского сельсовета», — пояснил собеседник агентства, уточнив, что речь в документе шла об офисной бумаге и канцтоварах.

Он добавил, что деньги были перечислены предпринимателю по безналичному расчету.

«С учетом всех обстоятельств по делу суд назначил Александру Трантову наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил», — сказал собеседник агентства.

По его словам, бывший чиновник возместил причиненный ущерб в полном объеме.