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Почти 190 тыс. рублей штрафа на двоих получили мужчины, пытавшиеся подкупить полицейского

10:38 | 20.07.2018 | Криминал

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Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Штраф в размере 8-месячного дохода на общую сумму почти 190 тыс. рублей назначен двоим жителям Никольского района Пензенской области, пытавшимся подкупить сотрудника полиции.

Почти 190 тыс. рублей штрафа на двоих получили мужчины, пытавшиеся подкупить полицейского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 21 апреля 2018 года мужчина 1968 года рождения был задержан инспекторами ГИБДД отдела полиции МВД России «Никольский», поскольку управлял автомашиной марки «ВАЗ-11193» в состоянии алкогольного опьянения. После освидетельствования он был доставлен в муниципальный отдел полиции для составления административного материала по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Не желая быть привлеченным к ответственности, он позвонил своему родственнику и попросил привезти 20 тыс. рублей. Когда он приехал, мужчины договорились совместно дать взятку полицейскому за ненаправление в суд составленного административного материала и за его уничтожение», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, находясь в кабинете инспектора, мужчина 1957 года рождения передал сотруднику полиции взятку в размере 20 тыс. рублей, положив деньги под клавиатуру на столе.

«После передачи денежных средств незаконные действия родственников были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Деньги изъяты в ходе осмотра места происшествия», — уточнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что один мужчина заплатит 88 тыс. рублей штрафа, другой — 99,5 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

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