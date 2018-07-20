Почти 190 тыс. рублей штрафа на двоих получили мужчины, пытавшиеся подкупить полицейского Криминал

Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Штраф в размере 8-месячного дохода на общую сумму почти 190 тыс. рублей назначен двоим жителям Никольского района Пензенской области, пытавшимся подкупить сотрудника полиции.

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«Следствием и судом установлено, что 21 апреля 2018 года мужчина 1968 года рождения был задержан инспекторами ГИБДД отдела полиции МВД России «Никольский», поскольку управлял автомашиной марки «ВАЗ-11193» в состоянии алкогольного опьянения. После освидетельствования он был доставлен в муниципальный отдел полиции для составления административного материала по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Не желая быть привлеченным к ответственности, он позвонил своему родственнику и попросил привезти 20 тыс. рублей. Когда он приехал, мужчины договорились совместно дать взятку полицейскому за ненаправление в суд составленного административного материала и за его уничтожение», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, находясь в кабинете инспектора, мужчина 1957 года рождения передал сотруднику полиции взятку в размере 20 тыс. рублей, положив деньги под клавиатуру на столе.

«После передачи денежных средств незаконные действия родственников были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Деньги изъяты в ходе осмотра места происшествия», — уточнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что один мужчина заплатит 88 тыс. рублей штрафа, другой — 99,5 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.