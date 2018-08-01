Вице-мэр Пензы Ирина Ширшина пробудет под домашним арестом до 17 августа Криминал

Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд продлил срок домашнего ареста вице-мэра Пензы Ирины Ширшиной до 17 августа включительно. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил адвокат заместителя главы городской администрации Алексей Агафонов.

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Он пояснил, что данный вопрос рассматривался не в Первомайском районном суде Пензы, как это было раньше, а в областном в связи с необходимостью продления меры пресечения на общий срок более одного года.

«Расследование дела завершено. Материалы переданы в прокуратуру области для утверждения либо неутверждения обвинительного заключения. [...] Мы свое мнение высказали в итоговом ходатайстве: считаем, что есть ряд нарушений, которые должны быть установлены», — сказал собеседник агентства.

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По его данным, дело находится в прокуратуре региона более недели — с 23 июля.

Адвокат уточнил, что Ирине Ширшиной вменяют мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ); покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ); злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).