EN
14:46:37 Пятница, 11 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Веских доказательств моей вины не найдено — Валерий Савин

13:53 | 11.05.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, подозреваемый в мошенничестве, заявил, что за полтора года расследования уголовного дела о земельном участке в СНТ «Искра-1» веских доказательств его вины не найдено.

Веских доказательств моей вины не найдено — Валерий Савин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уголовное дело в отношении меня было возбуждено только в декабре 2017 года. Они долго шли к этому. Сначала, в феврале 2017 года, возбудили дело на [вице-мэра Пензы] Владимира Анатольевича Попкова, который подписал постановление о выделении земли якобы задним числом. В августе 2017 года возбудили дело на [вице-мэра Пензы] Ирину Владимировну Ширшину. И только 12 декабря 2017 года они возбудили дело на меня. […] В соответствии с законом срок предварительного расследования по уголовному делу — один год. С учетом того, что дело по моему участку было возбуждено в феврале 2017 года, этот срок уже истек. Веских доказательств моей вины не найдено», — сказал Валерий Савин в интервью газете «Улица Московская», очередной номер которой вышел в пятницу, 11 мая.

Читайте также

Савин опроверг информацию о якобы изъятых у него десятках миллионов рублей

По его словам, в феврале 2018 года «Москва дала добро на то, чтобы продлить срок предварительного следствия до 17 мая».

«Эта дата уже на носу, однако знакомиться с материалами расследования мне никто не дает. Следователь сказал, что снова будет обращаться в Москву за продлением срока предварительного расследования до 17 августа», — отметил бывший чиновник, добавив, что за полтора года в обстоятельствах дела разбирается уже третий по счету следователь.

«Доказательства моей невиновности, которые я им предоставляю, они не видят и не слышат. Хотя в мою пользу есть свидетели, есть показания», — сказал собеседник издания.

Загрузка...
Читайте также
Под Пензой следователи выясняют обстоятельства смерти юноши во время кросса Областной библиотеке подарена книга о пензенской святыне
Пензенские школьники награждены поездкой в Анапу за победу в конкурсе Роспись Спасского собора Пензы восстановят по эскизам Ивана Макарова
В Пензенской области с начала года возбуждено три уголовных дела о коррупции За три месяца 17 пензенских депутатов лишились мандатов в связи с утратой доверия
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама