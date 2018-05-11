Веских доказательств моей вины не найдено — Валерий Савин Криминал

Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, подозреваемый в мошенничестве, заявил, что за полтора года расследования уголовного дела о земельном участке в СНТ «Искра-1» веских доказательств его вины не найдено.

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«Уголовное дело в отношении меня было возбуждено только в декабре 2017 года. Они долго шли к этому. Сначала, в феврале 2017 года, возбудили дело на [вице-мэра Пензы] Владимира Анатольевича Попкова, который подписал постановление о выделении земли якобы задним числом. В августе 2017 года возбудили дело на [вице-мэра Пензы] Ирину Владимировну Ширшину. И только 12 декабря 2017 года они возбудили дело на меня. […] В соответствии с законом срок предварительного расследования по уголовному делу — один год. С учетом того, что дело по моему участку было возбуждено в феврале 2017 года, этот срок уже истек. Веских доказательств моей вины не найдено», — сказал Валерий Савин в интервью газете «Улица Московская», очередной номер которой вышел в пятницу, 11 мая.

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По его словам, в феврале 2018 года «Москва дала добро на то, чтобы продлить срок предварительного следствия до 17 мая».

«Эта дата уже на носу, однако знакомиться с материалами расследования мне никто не дает. Следователь сказал, что снова будет обращаться в Москву за продлением срока предварительного расследования до 17 августа», — отметил бывший чиновник, добавив, что за полтора года в обстоятельствах дела разбирается уже третий по счету следователь.

«Доказательства моей невиновности, которые я им предоставляю, они не видят и не слышат. Хотя в мою пользу есть свидетели, есть показания», — сказал собеседник издания.