Ирина Ширшина останется под домашним арестом до 6 ноября Криминал

Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы продлил срок домашнего ареста вице-мэра Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирины Ширшиной до 6 ноября.

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Таким образом, эта мера пресечения, избранная в отношении высокопоставленной чиновницы в начале августа 2017 года, будет действовать в общей сложности 1 год и 3 месяца.

Заседание, в ходе которого рассматривался данный вопрос, проходило в закрытом режиме — представители СМИ не имели возможности присутствовать на нем.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина, вице-мэра Пензы Ирины Ширшиной и замдиректора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяны Титковой поступило в Ленинский районный суд города 6 августа 2018 года.

На следующий день материалы были переданы судье Наталье Марчук.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяну Титкову будут судить по обвинению в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).