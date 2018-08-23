Дело в отношении Савина, Ширшиной и Титковой насчитывает 48 томов Криминал

Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. Уголовное дело, по которому в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова, насчитывает 48 томов. Об этом журналистам сообщил старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры региона Дмитрий Дырдов.

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«Сейчас рано говорить о наказании. Дело только поступило в суд», — сказал он перед началом первого заседания в Ленинском районном суде Пензы в четверг, 23 августа.

Дмитрий Дырдов пояснил, что, по версии следствия, данные лица «незаконно изъяли из муниципалитета земельные участки», после чего ими завладели различные граждане.

По его словам, речь идет не только об участке, прилегающем к даче Валерия Савина.

«Там есть эпизод, который в отношении иных лиц», — уточнил старший прокурор.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяну Титкову будут судить по обвинению в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).