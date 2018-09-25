Дело племянника бывшего пензенского губернатора Бочкарева вернули на доследование Криминал

Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное дело, в рамках которого бывшему гендиректору ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамину Бочкареву — племяннику экс-губернатора Василия Бочкарева — вменяется злоупотребление полномочиями и мошенничество в особо крупном размере, возвращено следователю. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Дело 11 сентября поступило [в прокуратуру] из Следственного комитета для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. В соответствии со ст. 221 УПК прокурор имеет право либо утвердить обвинительное заключение и направить его в суд, либо вернуть уголовное дело следователю для производства дополнительного следствия», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, дело, материалы которого насчитывают 62 тома, было тщательно изучено.

«Постановлением заместителя прокурора области [Олега Светового] от 21 сентября это уголовное дело направлено следователю в соответствии со ст. 221 УПК [...] в связи с неполнотой проведенного следствия и с несоответствием выводов следствия фактическим обстоятельствам», — уточнила Светлана Артамонова.

Она добавила, что на доследование дается месяц, однако орган следствия при необходимости вправе его продлить в установленном законом порядке.

«Мера пресечения [Вениамину Бочкареву] прежняя», — отметила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело в отношении Вениамина Бочкарева было возбуждено в Пензе на основании материалов ФСБ в октябре 2017 года.

Ему как бывшему руководителю ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» вменяется причинение существенного вреда участникам программ «Дом для молодой семьи» и «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере», а также интересам общества и государства.

По данным следствия, «АИК» использовало не по целевому назначению бюджетные инвестиции в сумме не менее 19 млн. рублей. Кроме того, следователи выясняют обстоятельства хищения не менее 133 млн. рублей бюджетных средств при расселении домов, на месте или вблизи которых впоследствии был построен мост через Суру.

Вениамин Бочкарев находится под домашним арестом с 27 октября 2017 года. Последний раз мера пресечения была продлена до 22 октября 2018 года.