EN
14:15:00 Среда, 26 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Стали известны результаты расследования дела в отношении Вениамина Бочкарева

08:47 | 26.09.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 26 сентября 2018. PenzaNews. Совершение четырех преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», вменяется бывшему генеральному директору ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамину Бочкареву — племяннику экс-губернатора Василия Бочкарева, который был задержан сотрудниками ФСБ в октябре 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Стали известны результаты расследования дела в отношении Вениамина Бочкарева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в период с января по март 2012 года Вениамин Бочкарев, действуя из корыстных побуждений, предложил своему знакомому предпринимателю принять участие в качестве генерального застройщика при строительстве домов в одном из микрорайонов малоэтажной жилой застройки силами подконтрольного ему ООО. Последний согласился. Бочкарев, зная о том, что с 1 января 2012 года вступили в силу изменения в законодательство о госзакупках, в нарушение действующего закона организовал составление документов, подтверждающих заключение между агентством и стройорганизацией якобы в конце декабря 2011 года договоров генподряда на выполнение комплекса работ», — пояснили в региональном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, согласно выводам следствия, за эти действия Вениамин Бочкарев получил от предпринимателя возможность владеть, пользоваться и распоряжаться правами на недвижимое имущество, расположенное на улице Леонова в Пензе, стоимостью более 8 млн рублей — оно было оформлено на подконтрольную ему фирму.

Читайте также

В Пензе открыли дело из-за действий чиновников при расселении людей для возведения моста

«В рамках реализации федеральной целевой программы по расселению граждан из домов, расположенных на земельных участках в зоне строительства мостового перехода через реку Суру, подлежащих изъятию для государственных нужд, Бочкарев, выполняя управленческие функции в агентстве и злоупотребляя своими полномочиями, допустил нарушения, повлекшие тяжкие последствия в виде лишения троих граждан права на жилое помещение и утраты ими своего единственного жилья», — сказали в следственном управлении.

Говоря о еще одном эпизоде, в СУ СКР сообщили, что с июня 2007 года по декабрь 2015-го при реализации агентством программ «Дом для молодой семьи в Пензенской области», «Дом для специалистов в сельской местности», «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» Вениамин Бочкарев, по версии следствия, использовал часть бюджетных инвестиций — более 56 млн. рублей, выделенных для предоставления займов — не по назначению, чем существенно были нарушены права граждан, общества и государства, что повлекло сбой в работе «АИК» и реализации программ.

Читайте также

ЖК «Чистые пруды» под Пензой: жизнь в чистом поле

«Не позднее июля 2009 года Бочкарев, используя ситуацию, связанную с тем, что знакомый имеет перед ним задолженность в размере 600 тыс. рублей, организовал составление документов, согласно которым, его супруга якобы предоставила данному приятелю беспроцентный заем в сумме более 2 млн. рублей, а в качестве обеспечения принятого на себя обязательства последний предоставлял ей свой дом и земельный участок. В 2010 году Бочкарев путем обмана переоформил данную недвижимость потерпевшего на свою супругу, а затем, распоряжаясь похищенным, в условиях, когда долг потерпевшего перед Бочкаревым был погашен в полном объеме, обвиняемый из корыстной заинтересованности переоформил право собственности на дом и земельный участок на третьих лиц, а также похитил 300 тыс. рублей, причинив потерпевшему имущественный ущерб в общей сложности на сумму 6 млн. 800 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что выяснением обстоятельств данного дела, которое прокуратура вернула на дополнительное расследование, занимался первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
Пензенский «Легпром» представил новинки на международной выставке в Москве В Каменском районе избитая мужем пенсионерка умерла в больнице
В Пензе выявлен факт незаконного привлечения мигранта к работам по сносу дома В Пензе ученики школы №66 передали в зоопарк 200 кг овощей и фруктов
Прокурор требует лишить водительских прав пензенцев с психическими расстройствами В Сердобске предотвращена попытка перебросить телефон на территорию ЛИУ-6
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама