Стали известны результаты расследования дела в отношении Вениамина Бочкарева Криминал

Пенза, 26 сентября 2018. PenzaNews. Совершение четырех преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», вменяется бывшему генеральному директору ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамину Бочкареву — племяннику экс-губернатора Василия Бочкарева, который был задержан сотрудниками ФСБ в октябре 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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«По данным следствия, в период с января по март 2012 года Вениамин Бочкарев, действуя из корыстных побуждений, предложил своему знакомому предпринимателю принять участие в качестве генерального застройщика при строительстве домов в одном из микрорайонов малоэтажной жилой застройки силами подконтрольного ему ООО. Последний согласился. Бочкарев, зная о том, что с 1 января 2012 года вступили в силу изменения в законодательство о госзакупках, в нарушение действующего закона организовал составление документов, подтверждающих заключение между агентством и стройорганизацией якобы в конце декабря 2011 года договоров генподряда на выполнение комплекса работ», — пояснили в региональном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, согласно выводам следствия, за эти действия Вениамин Бочкарев получил от предпринимателя возможность владеть, пользоваться и распоряжаться правами на недвижимое имущество, расположенное на улице Леонова в Пензе, стоимостью более 8 млн рублей — оно было оформлено на подконтрольную ему фирму.

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«В рамках реализации федеральной целевой программы по расселению граждан из домов, расположенных на земельных участках в зоне строительства мостового перехода через реку Суру, подлежащих изъятию для государственных нужд, Бочкарев, выполняя управленческие функции в агентстве и злоупотребляя своими полномочиями, допустил нарушения, повлекшие тяжкие последствия в виде лишения троих граждан права на жилое помещение и утраты ими своего единственного жилья», — сказали в следственном управлении.

Говоря о еще одном эпизоде, в СУ СКР сообщили, что с июня 2007 года по декабрь 2015-го при реализации агентством программ «Дом для молодой семьи в Пензенской области», «Дом для специалистов в сельской местности», «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» Вениамин Бочкарев, по версии следствия, использовал часть бюджетных инвестиций — более 56 млн. рублей, выделенных для предоставления займов — не по назначению, чем существенно были нарушены права граждан, общества и государства, что повлекло сбой в работе «АИК» и реализации программ.

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«Не позднее июля 2009 года Бочкарев, используя ситуацию, связанную с тем, что знакомый имеет перед ним задолженность в размере 600 тыс. рублей, организовал составление документов, согласно которым, его супруга якобы предоставила данному приятелю беспроцентный заем в сумме более 2 млн. рублей, а в качестве обеспечения принятого на себя обязательства последний предоставлял ей свой дом и земельный участок. В 2010 году Бочкарев путем обмана переоформил данную недвижимость потерпевшего на свою супругу, а затем, распоряжаясь похищенным, в условиях, когда долг потерпевшего перед Бочкаревым был погашен в полном объеме, обвиняемый из корыстной заинтересованности переоформил право собственности на дом и земельный участок на третьих лиц, а также похитил 300 тыс. рублей, причинив потерпевшему имущественный ущерб в общей сложности на сумму 6 млн. 800 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что выяснением обстоятельств данного дела, которое прокуратура вернула на дополнительное расследование, занимался первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области.