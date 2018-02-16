В СКР уточнили, в чем обвиняют беглого бизнесмена Алексея Шматко Криминал

Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Предприниматель из Пензы Алексей Шматко, скрывающийся от российского правосудия за рубежом, но желающий вернуться на родину, обвиняется в мошенничестве. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«В феврале 2011 года отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области было возбуждено уголовное дело по факту уклонения одного из обществ с ограниченной ответственностью от уплаты налогов в особо крупном размере по признакам состава преступления п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. В ходе расследования установлено, что на территории города Пензы действовала организованная преступная группа, члены которой под видом возмещения НДС решили похитить из бюджета Российской Федерации денежные средства в особо крупном размере. В состав данной группы, наряду с другими участниками, входил и Алексей Шматко», — прокомментировала собеседница агентства.

По ее словам, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Татьяна Махницкая добавила, что в связи с неустановлением местонахождения и нарушением ранее избранной меры пресечения Алексей Шматко в ноябре 2011 года был объявлен в розыск, в декабре того же года — в международный розыск, а в январе 2012-го постановлением Ленинского районного суда Пензы ему была изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

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«В марте 2012 года следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления было вынесено постановление о выделении [из основного уголовного дела] уголовного дела в отношении Алексея Шматко и принятии его к производству. В тот же день предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ «Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия», — пояснила она.

Представитель СКР уточнила, что в рамках международного розыска было установлено, что Алексей Шматко проживает в Великобритании, и с 2015 года осуществляется процедура его экстрадиции в Россию.

«Вместе с тем в апреле 2013 года Ленинским районным судом города Пензы вынесен обвинительный приговор в отношении шести участников вышеуказанной организованной группы, в том числе бывшего начальника ИФНС России по Ленинскому району Пензы [Олега Пантюхина], признанных виновными в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, и нескольких эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Приговор вступил в законную силу в октябре 2013 года», — отметила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 3 февраля 2018 года уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов встретился в Лондоне с бизнесменами, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании, но хотят вернуться в страну.

По итогам этой поездки он подготовил список опальных бизнесменов, уехавших из России до момента заключения в СИЗО, уголовные дела в отношении которых, на его взгляд, необходимо пересмотреть.

В нем значатся четыре бизнесмена из Москвы: Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Александр Бажанов и Георгий Трефилов. Также в списке Евгений Петров из Комсомольска-на-Амуре, Азамат Кильдигушев из Уфы, Сергей Капчук из Екатеринбурга, Леоднид Кураев из Калужской области, Андрей Коковкин из Ростова-на-Дону, Константин Дюльгеров из Нижневартовска, Владимир Зюзин из Санкт-Петербурга, Василий Дякун из Омска, предприниматели из Нижнего Новгорода Александр Делис, Павел Власюк, Александр Байгушев и Алексей Шматко из Пензы.

Впоследствии так называемый «список Титова» был передан президенту России Владимиру Путину.