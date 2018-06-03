Пензенский бизнесмен Алексей Шматко рассказал об обстоятельствах своего побега в Лондон Общество

Пенза, 3 июня 2018. PenzaNews. Бизнесмен из Пензы Алексей Шматко, скрывающийся от российского правосудия за рубежом, но желающий вернуться на родину, рассказал об обстоятельствах своего побега в Англию в документальном фильме «Лондон, гудбай!», вышедшем на федеральном телеканале «Россия 24».

Фото: кадр телеканала «Россия 24»

По словам автора картины Анны Афанасьевой, после нескольких лет работы в филиале «Газпрома» Алексей Шматко основал компанию, которая занималась строительством котельных, а проблемы у предпринимателя начались тогда, когда оборот фирмы достиг 80 млн. долларов в год.

«Меня вызвал, скажем так, один из коррупционеров буквально на беседу. Он предложил мне поделиться с ним — отдать ему 50% акций компании и платить, так скажем, «дань». После этого я начал сопротивляться. Я, конечно же, не согласился с этим. Почему я должен кому-то платить деньги из своей компании? Ну, вот, собственно, и все — я попал под прицел», — пояснил бизнесмен.

Комментируя возбуждение против себя уголовного дела о неправомерном возмещении НДС за строительство котельной, Алексей Шматко назвал фигурирующую в материалах сумму «смешной».

«Извините, я тогда ездил на машине, которая стоила больше 3 млн. рублей. Смешно. Абсолютно законная операция — налоговая инспекция выплатила 800 тыс. рублей НДС, причем не моей компании, а компании, которая ею владела», — сказал он.

По словам опального бизнесмена, в СИЗО, где он провел несколько месяцев, его регулярно избивали и «подсаживали людей с гепатитом С и СПИДом».

«Судья получила деньги, следователь получил деньги. Я признался в том, что я виноват, мне дали условный срок, и я вышел. Российская тюрьма — это страшное место. Стоило все, что угодно, сделать, чтобы оттуда выйти», — отметил Алексей Шматко.

Он добавил, что, оказавшись на свободе, начал собственное расследование и написал заявление в полицию по факту коррупции со стороны сотрудников налоговой инспекции, которые, по его мнению, «воровали из бюджета», однако в итоге «все пошло немножко не так» и обернулось обвинениями в его адрес.

Алексей Шматко признался, что бежал из России по поддельному паспорту, причем сначала он намеревался выехать в США, однако на на нью-йоркский рейс его не посадили, и он вылетел в Лондон.

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«Вы знаете, обида на ситуацию с Россией осталась. […] Я раскрыл коррупционеров, я написал заявление в полицию на коррупционеров и вместо этого пострадал сам, хотя, по большому счету, Российская Федерация должна быть благодарна, что я помог наказать тех воров и жуликов, которые воровали деньги из бюджета, а за это я получил плевки, удары дубинкой, ногами, а не благодарность», — заявил он.

Как отметил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, который в начале 2018 года в Лондоне встретился с беглыми бизнесменами, в том числе Алексеем Шматко, к ним «неправомерно применена мера пресечения».

«Они все предприниматели, поэтому, в соответствии со 108-й статьей УПК, к ним не должна применяться мера пресечения, связанная с лишением свободы, поэтому мы [...] предлагаем сегодня нашей власти изменить меру пресечения с ареста на обязательство о явке. Тогда они будут автоматически исключены из списка разыскиваемых лиц. […] Если будет отменен арест, то они имеют возможность вернуться в Россию», — пояснил бизнес-омбудсмен.

Говоря о так называемом «списке Титова», уполномоченный по защите прав предпринимателей сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией были написаны письма президенту России Владимиру Путину, в правительство страны и прокуратуру.

«Президент наложил резолюцию, [дал] поручение прокуратуре — разобраться с этой проблемой, поэтому начался обычный процесс, которым мы занимаемся по каждому из предпринимателей, которые к нам обращаются», — сказал Борис Титов.