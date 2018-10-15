Мошенники пытаются нажиться на ситуации с пензенским «Инвест-Гарантом» — полиция Криминал

Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Полиция Пензенской области предупредила о попытках мошенничества в отношении вкладчиков компании «Инвест-Гарант».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, по одному из таких фактов возбуждено уголовное дело.

«По словам жительницы Пензы, на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился банковским работником. Он спросил, действительно ли гражданка была вкладчиком компании «Инвест-Гарант». Получив подтверждение, незнакомец сказал, что собеседница стала жертвой мошенников, возбуждено уголовное дело и в настоящее время руководство компании производит возврат денежных средств вкладчикам, а для этого необходимо предоставить данные банковской карты», — пояснили в полиции.

В пресс-службе добавили, что женщина оформила кредитную карту в ближайшем отделении банка и сообщила неизвестному ее данные, а также коды подтверждения, которые поступили в SMS, а после этого обнаружила списание 104 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в УМВД,

В ведомстве обратили внимание вкладчиков, что лица, которые от имени правоохранительных органов или финансовых организаций обещают компенсацию, с большой долей вероятностью являются мошенниками — им не следует предоставлять информацию по своим счетам и вкладам.

«Необходимо зафиксировать абонентский номер человека, который позвонил, и сразу же сообщить об этом в полицию по телефонам 02 или 102», — пояснили в управлении МВД.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 19 августа 2018 году в Пензе прошел митинг обманутых вкладчиков компаний «Инвест-Гарант» и «Бизнес Партнер». По итогам мероприятия они приняли коллективное обращение к губернатору Ивану Белозерцеву, в котором отмечалось, что «следственные органы хотят подвести деятельность ООО «Инвест-Гарант» и ООО «Бизнес Партнер» под финансовую пирамиду». Вместе с тем его авторы выразили сомнение в том, что в течение почти 6 лет в центре города на виду различных надзорных органов могла вестись деятельность сомнительного характера.

27 августа пресс-служба МВД России распространила информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступного сообщества, организаторы и участники которого подозреваются в создании финансовой пирамиды. Ущерб оценивается более чем в 1 млрд. рублей. Уголовные дела возбуждены по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». Обыски прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Пензе. Четыре человека заключены под стражу. Наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам.

28 августа из УМВД России по Пензенской области дело передали в региональное СУ СКР. Такое решение было принято с учетом общественного резонанса, большого количества потерпевших, значительного материального ущерба и межрегионального характера деятельности «Инвест-Гаранта».