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Вениамин Бочкарев больше не находится под домашним арестом

11:04 | 25.10.2018 | Криминал

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Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении избрана в отношении находившегося под домашним арестом с 27 октября 2017 года бывшего генерального директора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева — племянника экс-губернатора Василия Бочкарева. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил его адвокат Вячеслав Феоктистов.

Вениамин Бочкарев больше не находится под домашним арестом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам защитника, соответствующее постановление следователь Алексей Колосов вынес в минувший понедельник, 22 октября.

«Она избирается на время предварительного следствия, она бессрочная, эта мера пресечения», — пояснил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший генеральный директор ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамин Бочкарев — племянник экс-губернатора Василия Бочкарева — был задержан сотрудниками ФСБ в октябре 2017 года.

Ему вменяется совершение четырех преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В сентябре 2018 года прокуратура вернула уголовное дело на доследование.

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