Задержаны подозреваемые в краже ограды, памятника и креста с могилы в Верхнем Ломове Криминал

Пенза, 29 октября 2018. PenzaNews. Двое мужчин и девушка задержаны по подозрению в краже ограды, памятника и креста с могилы на кладбище, расположенном на окраине села Верхний Ломов Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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В ведомстве пояснили, что с заявлением о преступлении, совершенном в период с июня по октябрь 2018 года, в правоохранительные органы обратилась пенсионерка, чьи родственники там похоронены.

«Один из подозреваемых в настоящее время находится в исправительной колонии», — отметили в полиции.

В пресс-службе уточнили, что мужчина был осужден за кражу, совершенную ранее.

Обстоятельства хищения имущества с кладбища на данный момент устанавливаются.