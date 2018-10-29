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Задержаны подозреваемые в краже ограды, памятника и креста с могилы в Верхнем Ломове

09:55 | 29.10.2018 | Криминал

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Пенза, 29 октября 2018. PenzaNews. Двое мужчин и девушка задержаны по подозрению в краже ограды, памятника и креста с могилы на кладбище, расположенном на окраине села Верхний Ломов Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Задержаны подозреваемые в краже ограды, памятника и креста с могилы в Верхнем Ломове. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что с заявлением о преступлении, совершенном в период с июня по октябрь 2018 года, в правоохранительные органы обратилась пенсионерка, чьи родственники там похоронены.

«Один из подозреваемых в настоящее время находится в исправительной колонии», — отметили в полиции.

В пресс-службе уточнили, что мужчина был осужден за кражу, совершенную ранее.

Обстоятельства хищения имущества с кладбища на данный момент устанавливаются.

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